- Zilele trecute, polițiștii din Cehu Silvaniei au acționat pentru menținerea climatului de ordine și siguranța publica, prevenirea și combaterea faptelor de natura antisociala, combaterea delictelor silvice, reducerea riscului rutier și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere,…

- Salile de jocuri de noroc sunt interzie in localitațile mai mici de 15.000 de locuitori, in urma adoptarii legii in Parlament. In județul Cluj, cele mai multe localitați vor ramane fara pacanele.

- Camera Deputatilor adopta, marti, o lege care prevede ca salile de jocuri de noroc din localitatile care au sub 15.000 de locuitori vor fi inchise. "Industria jocurilor de noroc, industria pacanelelor, va suferi prima mare infrangere in Parlamentul Romaniei", spune Alfred Simonis, potrivit stiripesurse.ro"Industria…

- Dupa o perioada in care numarul donatorilor a crescut peste așteptari și in Salaj, activitatea recoltare mobila a sangelui a fost reluata de Centrul de Transfuzie Sanguina Salaj. In urmatoarele zile, echipa instituției va fi prezenta in Marca, Ip, Crasna, Cehu Silvaniei, Nușfalau, Jibou și in orașul…

- Zilele trecute, in mai multe magazine din Zalau, prețul carnii de miel a ajuns la aproape 60 de lei. Este vorba despre carcasa, prețul carnii „in viu”, la fermieri, fiind mai mic și cu 50 la suta. In magazine, situația este cu totul alta. Nu comentam prețul practicat in magazine, dar va spunem doar…

- Tradiționalele competiții sportive organizate de IPJ Salaj, cu ocazia Zilei Poliției Romane, au debutat in acest an cu cele de minifotbal, volei, conducere auto in regim prioritar și tenis de masa. Competițiile au fost organizate de Asociația Sportiva „Dinamo” Zalau, in colaborare cu Biroul Pregatire…

- Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Salaj a publicat un raport din care reiese ca in primele șase luni din anul 2023, in județ au fost inregistrate 28 de accidente rutiere grave, soldate cu cinci morți și zeci de raniți. Principalele cauze care au stat la baza producerii acestor accidente sunt…

- Consiliul Județean Salaj a semnat cu Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii contractul de finanțare pentru proiectul ”HUB – Habitate Utile in Bibliotecile din județul Salaj”. Obiectivele proiectului, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), sunt: Renovarea, modernizarea…