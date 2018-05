Stiri pe aceeasi tema

- Competiția Exatlon se apropie de final, iar echipa Faimoșilor a pierdut in fața Razboinicilor, iar Catalin Cazacu a fost eliminat de la Exatlon. In urma acestui lucru, Vladimir Draghia este singurul Faimos ramas in competiție. Cei doi au marturisit ca nu s-au simțit pe deplin pregatiți pentru meci și…

- Secretul lui Catalin Cazacu a fost dezvaluit in cadrul ediției Exatlon de diminica seara, 20 mai. Vladimir Draghia a confirmat acest lucru. Cei doi au pierdut proba contra Razboinicilor si unul dintre ei va pleca acasa. Dupa game, cei doi Faimosi au stat de vorba. Draghia: Am mai discutat una-alta.…

- La doua luni de la ieșirea din concurs, Claudia este fericita pentru ca este acasa. Artista a facut cateva declarații despre concursul care i-a schimbat viața. „Sunt fericita ca am acceptat aceasta provocare. Nu ma dau in laturi de la promovari. Mi s-a parut un altfel de reality show și am…

- Ce grea a fost despartirea de colegi dupa patru luni in care au impartit bune si rele! Giani Kirita si-a luat ramas bun, miercuri seara, de la Vladimir Draghia si Catalin Cazacu dupa ce telespectatorii l-au votat sa plece de la „Exatlon”. Fostul fotbalist dinamovist si-a imbrațișat coechipierii, dar…

- EXATLON ROMANIA. Una dintre premierele editiei a fost marcata de faptul ca Larisa a fost desemnata player of the week (n.r. - concurentul cu cel mai bun procentaj in saptamana respectiva), aceasta fiind pusa pentru prima oara in postura de a propune un coechipier spre eliminare. La jocul individual,…

- EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE : Faimoșii caștiga premiul pus in joc. In acest moment, scorul este 7-4 in favoarea Faimoșilor. EXATLON ROMANIA, 16 APRILIE 2018. UPDATE 2: "Premiul e ceva ce n-ați mai trait pana acum. Echipa caștigatoare se va uita la film. Mai mult decat atat, o…

- EXATLON ROMANIA 1 APRILIE LIVE VIDEO KANAL D: Anca Surdu a fost nevoita sa paraseasca competiția Exatlon din motive medicale, iar de curand au aparut primele imagini cu noua membra a echipei „Faimoșilor”. Colegii de ecipa pare ca au integrat-o perfect in echipa, iar ea deja a inceput sa faca fața…