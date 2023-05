Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Huniade, inchis din anul 2006, se redeschide parțial in anul in care Timișoara deține titlul de Capitala Culturala Europeana. Sala de Marmura din cea mai veche cladire din oraș va gazdui un eveniment in cadrul Bienalei Art Encounters.

- Deși cladirea Castelului Huniade este inca in ”durerile facerii”, in perioada urmatoare surpriza posibilitații vizitarii spațiilor celei mai vechi cladiri din Timișoara devine realitate. O realitate destul de limitata, dar, chiar și așa, una fericita. Un eveniment din cadrul Bienalei Art Encounters…

- VIDEO| ”Taci și inghite” – reteta veche, transmisa din batrani, intr-o comuna din Apuseni: De unde vine denumirea și cum se prepara VIDEO| ”Taci și inghite” – reteta veche, transmisa din batrani, intr-o comuna din Apuseni: De unde vine denumirea și cum se prepara Emisiunea ”Sarea in bucate” produsa…

- Autoritatile locale au lansat o platforma online prin care cetatenii pot semnala masinile abandonate pe domeniul public. Seful Politiei Locale Sfantu Gheorghe, Hadnagy Istvan, a precizat ca de pe strazile orasului au fost ridicate, zilele trecute, 13 masini abandonate sau fara stapan, iar actiunile…

- Castelul Huniade din Timișoara primește 21.9 milioane de lei, bani din PNRR, acordați in vederea realizarii de diferite lucrari la interior. Contractul de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliența – Componenta C11. Turism și cultura pentru proiectul „Restaurarea obiectivului Castelul…

- Autoritatile analizeaza un plan de reducere a cheltuielilor in sectorul public ce ar urma sa fie aprobat saptamana viitoare de guvern printr-o ordonanta de urgenta, dupa ce anterior masurile vor fi validate intr-o sedinta a coalitiei, informeaza Rador.Amintim ca atat premierul, cat si ministrul finatelor…

- China se va redeschide miercuri pentru turiștii straini la trei ani de la impunerea restricțiilor COVID. Autoritațile vor elibera toate tipurile de vize, iar zonele care inainte de pandemie putea fi vizitate fara viza, vor reveni la statutul inițial.

- Alerta de securitate, miercuri dimineața, la Tribunalul din Timișoara. Zeci de polițiști, jandarmi și pompieri fac verificari, dupa ce un barbat necunoscut a abandonat un laptop la intrarea in Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Intre…