Sindicaliștii din cadrul BNS spun ca vor reclama noua Lege a pensiilor la Comisia Europeana in condițiile in care foarte mulți romani vor fi afectați. Dumitru Costin, presedintele BNS a afirmat recent ca noul act normativ care a fost adoptat recent in Senat nu ii va avantaja pe angajatii activi, motiv pentru care „Am prezentat principalele probleme pe care le va aduce proiectul de lege, odata intrat in vigoare. Milioane de romani vor fi afectati direct. De asemenea, am prezentat si principalele solutii pentru indreptarea acestor erori”. Totodata, in condițiile…