- Autoritatile locale din orasul Intorsura Buzaului vor premia si in acest an casa cea mai frumos impodobita de sarbatori. Potrivit primarului Raul Urda, concursul a fost initiat in urma cu trei ani cu scopul de a determina localnicii sa-si decoreze locuintele si sa contribuie in acest fel la iluminarea…

- Targul de Craciun din Targu Mureș se deschide luni, 4 decembrie și ii așteapta pe vizitatori timp de o luna intreaga. In acest an, targul festiv ocupa toata Piața Teatrului, in jurul bradului de Craciun, și ofera nu doar oportunitatea de a achiziționa cadouri pentru cei dragi, ci creaza o adevarata…

- ULTIMA ORA…Autoritatile locale ale municipiului Vaslui au decis sa ignore «Ordonanta austeritatii» si au adus, in centrul municipiului Vaslui, bradul de Craciun. In plus, primaria este aproape de finalul activitatilor de impodobire a orasului cu lumintele de Sarbatori. Ramane de vazut si daca, in noaptea…

- ULTIMA ORA… Autoritațile locale ale municipiului Vaslui au decis sa ignore «Ordonanța austeritații» și au adus, in centrul municipiului Vaslui, bradul de Craciun. In plus, primaria este aproape de finalul activitaților de impodobire a orașului cu luminițele de Sarbatori. Ramane de vazut și daca, in…

- Impodobirea orașului de sarbatori este in toi la Targu Mureș. Ieri a fost finalizata montarea bradului din Piața Teatrului, urmand sa fie amplasate și casuțele pentru Targul de Craciun. Acesta va fi deschis timp de o luna, incepand cu 4 decembrie. Cel mai probabil in ajunul sarbatorii de Moș Nicolae…

- Clujenii fac pregatiri serioase pentru sarbatorile de iarna. Autoritațile locale au adus deja bradul de Craciun care va fi instalat in Piața Unirii. Bradul masoara cațiva metri și a fost adus din zona de munte a județului Cluj. Urmeaza ca aceasta sa fi impodobit pentru ca din 24 noiembrie incepe Targul…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au lansat, azi, un apel catre cetateni sa se implice in organizarea programelor culturale de Craciun, mentionand ca, din cauza masurilor de austeritate impuse de Guvern, municipalitatea are resurse financiare limitate pentru aceste evenimente. Potrivit organizatorilor,…

- Pentru seria 17 din acest an, cu date de plecare in perioada 14-17 noiembrie, Casa de Pensii Argeș anunța – prin vocea directorului executiv Aida Ionela Enache – ca i-au fost repartizate 119 bilete de tratament balnear in stațiunile 1 Mai, Amara, Buziaș, Caciulata, Covasna, Felix, Govora, Herculane,…