- Coreea de Nord a furnizat recent Rusiei rachete balistice și lansatoare pentru a fi folosite in razboiul impotriva Ucrainei, dintre care unele au fost lansate de Rusia in Ucraina, a declarat astazi Casa Alba, citand informații recent declasificate.

- Rachete furnizate de Coreea de Nord Rusiei au fost folosite in cadrul unor atacuri de anvergura lansate in ultimele zile asupra Ucrainei, a declarat joi Casa Alba, care a denuntat o "escaladare consecutiva si ingrijoratoare" a sprijinului Phenianului fata de Moscova, relateaza AFP. Rachete furnizate…

- Rusia a atras vineri critici dure in Consiliul de Securitate al ONU pentru lansarea unor atacuri masive cu rachete și drone impotriva Ucrainei, dupa ce Kievul și susținatorii sai au cerut o reuniune urgenta a organismului, transmite Reuters. Vineri, loviturile rusești pe teritoriul Ucrainei au ucis…

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii, insa fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters.

- Casa Alba a avertizat ca Statele Unite mai au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina in acest an, in contextul in care Congresul american blocheaza un nou pachet financiar acordat Kievului, noteaza AFP. "Mai avem un singur pachet de ajutoare" inainte ca…

- SUA au respins ca "absurde" afirmatiile Rusiei potrivit carora o revolta antiisraeliana care a avut loc duminica pe un aeroport din Daghestan a fost organizata de Ucraina si de Occident, relateaza BBC. Intrebat despre afirmatiile Rusiei in cadrul unei sedinte de informare de la Casa Alba, John Kirby,…

- Casa Alba a declarat, joi, ca Rusia executa soldatii care nu au urmat ordinele si ameninta unitati intregi cu moartea daca se retrag din fata focului artileriei ucrainene, transmite The Associated Press, potrivit news.ro.”Este o evolutie care, in opinia oficialilor de securitate nationala ai SUA,…

- UPDATE 07:20 Zelenski vede Ucraina drept caștigatoare a razboiului cu Rusia.Presedintele Volodimir Zelenski a vorbit, in mesajul transmis joi seara, despre doua noi pachete de sprijin pentru aparare. El a aratat ca pachetul american include, intre altele, rachete pentru apararea antiaeriana, rachete…