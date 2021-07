Stiri pe aceeasi tema

- Frontierele Statelor Unite raman in continuare inchise pentru calatorii internationali, indiferent daca sunt vaccinati sau nu, a anuntat Casa Alba, invocand raspandirea rapida a variantei Delta a coronavirusului, o decizie luata in pofida apelurilor la reciprocitate in special ale europenilor, transmite…

- Organizatia Panamericana a Sanatatii (OPS) a anuntat, miercuri, o crestere dramatica a numarului de cazuri de Covid in Cuba, datorita variantei Delta. Potrivit lui Ciro Ugarte, seful situatiilor de urgenta din OPS, Cuba, o tara de 11 milioane de locuitori a cunoscut in aceasta saptamana un record de…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) prognozeaza o crestere puternica a numarului de cazuri de COVID-19 in saptamanile urmatoare, urmand sa se ajunga la de aproape cinci ori mai multe cazuri noi pana la 1 august din cauza variantei Delta si a relaxarii

- Cele doua decese raportate in ultimele ore sunt in cazul unor barbați de 62 de ani și de 35 de ani, din Bacau, care, potrivit Realitatea PLUS, nu erau vaccinați si sosisera dintr-o excursie din Finlanda. Cei doi au ajuns internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.Primul deces din cauza infectarii…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate in Grecia 1.797 de noi infectari, mai mult decat dublu fața de raportarea anterioara - de 801 cazuri.Pentru a deschide turismul, principala resursa economica, Grecia a ridicat cea mai mare parte a restrictiilor pentru calatorii si activitati recreative și a eliminat…

- Ministrul sanatatii francez Olivier Veran le-a cerut conationalilor lui sa se vaccineze impotriva COVID-19 in numar cat mai mare, avertizand ca spre finalul lunii iulie Franta s-ar putea indrepta catre un al patrulea val al epidemiei ca urmare a raspandirii variantei Delta a coronavirusului, transmite…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat vineri lista statelor cu risc epidemiologic in funcție de incidența cazurilor de coronavirus. Marea Britanie și alte 22 de state sunt in zona roșie din cauza variantei Delta a coronavirusului.