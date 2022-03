Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air anunța ca ii va sprijini pe refugiații ucraineni, oferindu-le 100.000 de bilete gratuite* pentru toate zborurile catre Europa continentala care decoleaza din țarile invecinate Ucrainei (Polonia, Slovacia, Ungaria, Romania). Wizz Air iși asuma astfel angajamentul sa ii ajute pe refugiați pentru…

- Concursul de Dragobete s-a incheiat azi la ora 13.30, deoarece și ieri seara au sosit imagini. Direcția de Cultura mulțumește tuturor pentru participare și pentru materialele expediate. In urma aprecierilor primite, caștigatorii din acest an sunt Cristina și Attila. Felicitari!

- Teatrul Dramatic rus ”A. P. Cehov” ofera tuturor refugiaților din Ucraina bilete gratuite. Administrația teatrului a promis tuturor refugiaților care vor prezenta un pașaport ucrainean sau un alt document care sa indice statutul unui refugiat in Republica Moldova va primi un bilet gratuit la spectacolul…

- Cercul de Cenaclu literar de la Palatul Copiilor Buzau anunța organizarea primei ediții a Concursului de scriere creativa „CreatiLand”. Competiția se adreseaza elevilor din ciclurile primar și gimnazial și presupune scrierea unei compuneri imaginative pornind de la un material video (disponibil aici)…

- UEFA va oferi 30.000 de bilete fanilor echipelor care participa la finalele europene din acest sezon, ca modalitate de a le multumi pentru sprijinul acordat in timpul pandemiei COVID-19, a declarat luni presedintele Aleksander Ceferin.

- LISTA: Caștigatorii concursului ”Timeless Moments with I.L. Caragiale”. Au participat elevi de la mai multe școli din Alba S-a incheiat cea de a XIV-a ediție a proiectului județean interdisciplinar ”Timeless Moments with I.L. Caragiale”, organizat de Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia in parteneriat…