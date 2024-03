Stiri pe aceeasi tema

- PERFORMANȚA… O eleva din Huși, Alexia Ecaterina Ralea, reușește in aceasta perioada o performanța uluitoare, care ar trebuit sa faca mandru orice localnic din „orașul dintre vii”! Formata in invațamantul hușean, in primii și cei mai importanți ani de școala, Katy, așa cum ii spun cei dragi, s-a remarcat…

- PREMII… Neculai Sauciuc si Ion Spataru sunt castigatorii Concursului „Te abonezi si castigi cu Vremea Noua” – luna ianuarie. Amandoi sunt pensionari, au in spate multi ani de munca in domenii grele – agricultura si productia de rulmenti – si au luat aproape aceeasi decizie: sa isi imparta premiul obtinut,…

- Avem un premier caruia ii pasa, am putea spune dupa ultimele declarații și acțiuni facute de Marcel Ciolacu. Premierul a redus timpul alocat festivitaților de Ziua Unirii Principatelor Romane și a ales sa se intalneasca cu o parte dintre cei care protesteaza in aceste zile in Romania. Ciolacu spune…

- In Bucuresti, la ora 10.00, va avea loc o ceremonie de depunere de coroane de flori la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Dealul Patriarhiei Romane. De la ora 12.00, va avea loc o ceremonie in cadrul careia vor fi decorate Drapelele de Lupta ale Statului Major al Fortelor Terestre si Diviziei…

- CASTIGATOR…Vremea Noua deschide anul 2024 cu cel mai norocos castigator al concursului „Te abonezi si castigi cu Vremea Noua”. Acesta a castigat 500 de euro, cam cat contravaloarea abonamentului pentru sapte ani, dupa ce s-a abonat la ziar pentru luna ianuarie a anului 2024. Se poate spune ca si-a recuperat…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben de vant, polei, ninsori moderate cantitativ si viscol pentru Moldova, Dobrogea si jumatatea de est a Munteniei incepand de duminica dupa-amiaza pana marti dimineata. De asemenea, anunta ger in nord, centru si est, cu minime termice de pana la -20…-18 grade…

- A inceput slujba de de Boboteaza in curtea interioara a Catedralei Mitropolitane, oficiata de Inaltpreasfințitul Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Cateva zeci de preoți, slujitori la catedrala, il insoțesc pe acesta. Ceremonia religioasa a inceput in lacașul de cult de la ora 09.00, cand…

- Organizația Focșani a Tineretului Social Democrat (TSD) i-a premiat, ieri, pe caștigatorii concursului de pictura “Craciun de poveste in Focșani”. Caștigatorii au fost desemnați in urma voturilor obținute pe pagina de facebook a TSD Focșani. Cei trei caștigatori au fost Dragu Cosmina, Mihaeș Alexandru…