Stiri pe aceeasi tema

- DRUM LIN… Cunoscutul umorist, dramaturg și jurnalist radio Cornel Udrea a murit in noaptea de 10 spre 11 aprilie. Acesta avea 77 ani și se confrunta, de cațiva ani, cu probleme de sanatate. Cornel Udrea era unul dintre cei mai apropiați oameni ai Festivalului de Umor “Constantin Tanase”, fiind de multe…

- MERITUOSI… Concursul de lectura „Citesti si castigi” si-a desemnat sambata, 6 aprilie, castigatorii celei de-a doua editii, dupa doua probe riguroase si o jurizare pe masura. Toti copiii participanti s-au pregatit temeinic, mai ales ca au avut de facut un lucru placut lor, si anume sa citeasca, devenind…

- ARTISTA… Profesoara barladeanca Madalina Forțu a participat, seara trecuta, la talent show-ul „Romanii au talent”. Aceasta a susținut un moment neașteptat, uimindu-i pe jurați cu vocea și talentul ei la desen. Madalina Forțu a cantat o melodie de la Elvis Presley și a desenat in același timp. „Imi dau…

- PREMII… Așa cum ne-am obișnuit cititorii, luna de luna, cotidianul Vremea Noua organizeaza concursuri cu premii pentru abonați. Pentru luna martie, cotidianul nostru a oferit cititorilor fideli un premiu special. Au fost puse la bataie, pentru doua cupluri, o excursie romantica la Iași, unde vor lua…

- PREMII… Neculai Sauciuc si Ion Spataru sunt castigatorii Concursului „Te abonezi si castigi cu Vremea Noua” – luna ianuarie. Amandoi sunt pensionari, au in spate multi ani de munca in domenii grele – agricultura si productia de rulmenti – si au luat aproape aceeasi decizie: sa isi imparta premiul obtinut,…

- COMPETIȚIE… Biblioteca Judeteana „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui a lansat cea de-a IV-a editie a Concursului „Cea mai frumoasa scrisoare de dragoste„. Cei care vor sa participe trebuie sa–si trimita creatiile pana pe 23 februarie, alaturi de fisa de inscriere si de acordul parintilor, in cazul minorilor. Cele…

- INEDIT… O mulțime de copii frumoși, isteți și cu visuri mari, elevi ai Colegiului Național „Cuza Voda” au readus la viața, dupa 24 de ani, cinematograful „Dacia” din municipiul Huși! Pentru o seara speciala, in care a avut loc tradiționalul concurs „Real vs Uman”, Primaria a decis ca e numai bun momentul…

- VARIANTA…Condițiile climatice dificile și instabile au inceput sa schimbe viziunea fermierilor asupra agriculturii. In județul Vaslui, tot mai mulți agricultori sunt in cautare de noi tehnologii de prelucrare a solului, astfel incat seceta din ce in ce mai mai acuta sa le afecteze cat mai puțin recoltele.…