FOTO: Câștigătorii concursului de protecție civilă ”Cu viața mea apăr viața”, etapa județeană Alba. Ce probe au susținut elevii FOTO: Caștigatorii concursului de protecție civila ”Cu viața mea apar viața”, etapa județeana Alba. Ce probe au susținut elevii Zeci de elevi din Alba au participat vineri la Concursul de protecție civila ”Cu viața mea apar viața”, organizat de ISU Alba, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și Consiliul Județean. Elevii din școlile gimnaziale și licee au avut oportunitatea sa-și consolideze cunoștințele și deprinderile in situații de urgența. Etapa județeana Alba a concursului a […] Citește FOTO: Caștigatorii concursului de protecție civila ”Cu viața mea apar viața”, etapa județeana… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: „Cu viața mea apar viața,” concurs cu tematica de protecție civila pentru elevii din școlile gimnazilae și licee, organizat de ISU Alba: Ce au invațat participanții FOTO: „Cu viața mea apar viața,” concurs cu tematica de protecție civila pentru elevii din școlile gimnazilae și licee, organizat…

- FOTO: Rezultatele elevilor din Alba la Olimpiada de Geografie, etapa naționala. Premiul al treilea, premii speciale și mențiune Elevii din Alba care au participat la etapa naționala a Olimpiadei de Geografie au obținut rezultate deosebite, a comunicat Inspectoratul Școlar Județean. Un elev a obținut…

- Rezultate la Concursul național ”Universul cunoașterii prin lectura” in Alba. Elevii premiați și cei calificați la etapa naționala Rezultate la Concursul național ”Universul cunoașterii prin lectura”, etapa județeana Alba, au fost comunicate de inspectoratul școlar. Au participat 100 elevi din unitațile…

- Rezultate olimpiade in Alba 2024 – școli și clase cu predare in maghiara sau germana. Elevii premiați la etapa județeana Rezultate olimpiade pentru minoritați in Alba 2024: Peste 90 de elevi din Alba au participat la etapele județene ale olimpiadelor organizate pentru minoritați. Cei care au luat premiu…

- Rezultate Olimpiada Lectura ca abilitate de viața, etapa județeana Alba. Elevii premiați și cei calificați la naționala. LISTA Rezultate Olimpiada „Lectura ca abilitate de viața”, etapa județeana Alba 2024. Peste 300 de elevi din Alba au participat in acest an la etapa județeana a olimpiadei. Patru…

- Rezultate Olimpiada de Matematica 2024, etapa județeana Alba. LISTA elevilor clasați pe primele locuri Rezultate Olimpiada de Matematica 2024, etapa județeana Alba. Peste 100 de elevi de gimnaziu și liceu au participat in acest an la olimpiada județeana. Elevii calificați la etapa naționala vor participa…

- Rezultate Olimpiada de Lingvistica 2024, etapa județeana Alba. Elevii care s-au calificat la faza naționala Rezultate Olimpiada de Lingvistica 2024, etapa județeana Alba. Peste 30 de elevi din clasele V-XII din județ au participat la olimpiada de lingvistica. Olimpiada a fost organizata pe secțiuni:…

- Olimpiada de Romana, etapa județeana 2024. Subiecte și bareme. Ce au avut de rezolvat elevii de gimnaziu și liceu Olimpiada de Romana, etapa județeana 2024. Elevi de gimnaziu și liceu au participat sambata, 9 martie, la etapa județeana a olimpiadei de limba și literatura romana. Etapa naționala a olimpiadei…