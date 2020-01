Stiri pe aceeasi tema

- Europa se pregatește sa-și europenizeze cetațeni, dupa reguli de legitimare și de viața cetațeneasca unanim valabile. Actele electronice de identitate vor fi eliberate obligatoriu la varsta de 12 ani, potrivit unui proiect de ordonanța de Guvern ce vizeaza alinierea actelor de identitate romanești la…

- Carțile de identitate vor trebui inlocuite de autoritați pana in data de 2 august 2021, conform unui regulament al Uniunii Europene (UE).Noua carte de identitate va avea marimea unui card bancar și va ține loc și de card de sanatate – adica va avea o cheie criptografica cu ajutorul caruia ne putem loga…

- Actul electronic de identitate se va elibera obligatoriu la varsta de 12 ani si chiar inainte, optional, la solicitarea parintilor sau a reprezentantilor legali, prevede un proiect de ordonata de Guvern care vizeaza alinierea actelor de identitate romanesti la standardele de la nivelul Uniunii Europene,…

- Directia Publica Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor (DPCJEP) Tulcea a emis sambata si in prima parte a zilei de duminica 284 de acte de identitate necesare persoanelor care au dorit sa participe la procesul electoral, a declarat directoarea executiva a institutiei, Oana Dragu, informeaza…

