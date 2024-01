Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de Revelion focurile de artificii au luminat cerul Clujului. Locuitorii orașului au ignorat recomandarile autoritaților de a renunța la articolele pirotehnice și au luminat cerul in noaptea dintre ani.La miezul nopții, orașul de pe Someș a fost „zguduit” de bubuituri, in cinstea noului…

- Urari, mesaje, SMS-uri si felicitari de Anul Nou. La multi ani! MESAJE DE ANUL NOU pentru familie, prieteni si colegi de serviciu.Iata care sunt cele mai inspirate mesaje si urari de REVELION 2024. La multi ani! La multi ani, 2024!MESAJE si URARI DE ANUL NOU "Iti urez ca Noul An sa-ti aduca pace, caldura…

- Distractia in noaptea dintre ani, din fata Palatului Culturii, va costa peste 360.000 lei. In acest sens, Primaria a semnat mai multe contracte, doua dintre acestea fiind cele mai importante: unul pentru scenotehnica, iar celalalt pentru un foc de artificii. Pe scena amplasata pe esplanada Palatului…

- Europa se pregatește sa intampine 2024 cu masuri de securitate sporite. Polițiștii vor patrula prin capitalele europene unde vor fi impuse controale foarte stricte. Autoritațile spun ca masurile au fost luate preventiv pentru a evita incidente legate de terorism, mai ales in contextul razboiului dintre…

- Revelion 2024, la Alba Iulia, in Piața Cetații: Spectacol de artificii, șampanie, calendare și concert al Orchestrei Filarmonice de la Viena, in noaptea dintre ani Revelion 2024, la Alba Iulia, in Piața Cetații: Spectacol de artificii, șampanie, calendare și concert al Orchestrei Filarmonice de la Viena,…

- Primaria și Consiliul local Cluj-Napoca invita comunitatea clujeana și turiștii sa sarbatorim impreuna Noul An. Pentru Revelion 2024 a fost pregatit un program cu artificii, concerte și șampanie. Programul ultimei zile a anului 2023 va fi deschis de trupa Ad Libitum Voices care urca pe scena din Piața…

- Un foc de artificii de cel puțin 10 minute va avea loc la trecerea dintre ani la Targu Jiu. Primaria Targu Jiu a apelat la sponsori pentru a realiza foncul de artificii. Acesta va avea loc pe insula de pe raul Jiu, langa Parcul Central. Tot de Anul Nou va continua la Targu Jiu tradiții casatoriilor…