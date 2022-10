Stiri pe aceeasi tema

- Compania a pierdut increderea investitorilor, pe masura ce a intensificat cheltuielile si a evoluat catre metavers, a spus fondul speculativ axat pe tehnologie, cu o participatie de 0,1% la Meta, sugerand un plan in trei pasi. Altimeter a spus ca fluxul de capital liber anual poate fi dublat la 40 de…

- Vodafone, unul dintre cei mai mari operatori de telecomunicatii din Romania, si-a anuntat clientii ca va majora preturile abonamentelor, dupa ce au crescut costurile companiei legate de furnizare. Compania afirma ca scumpirea nu are legatura cu situatia actuala de pe piata energiei. In plus, compania…

- Bolt, cu sediul in San Francisco, a fost evaluata ultima data la 11 miliarde de dolari, dupa o runda de finantare din ianuarie. Cu toate acestea, evaluarile companiilor de tehnologie de varf au fost supuse unor presiuni in acest an, increderea investitorilor fiind afectata de temerile privind o recesiune…

- ”In trimestrul II 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 33,019 miliarde lei, in scadere cu 1,4%, comparativ cu trimestrul II 2021. In semestrul I 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 57,251 miliarde lei, in scadere cu 0,8%, comparativ cu semestrul…

- ”In perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022, SNN a obtinut un profit net de 1.220.792.000 lei in crestere cu 216,8% fata de perioada similara a anului trecut. Rezultatul din exploatare (EBIT) a inregistrat o crestere cu 208,8%, iar EBITDA o crestere cu 133,1% fata de aceeasi perioada a anului…

- Compania japoneza isi va reduce participatia la retailerul online Alibaba la 14,6%, de la 23,7%, prin decontarea contractelor forward preplatite. SoftBank a inregistrat o pierdere de 50 de miliarde de dolari la filiala sa de investitii Vision Fund, in prima jumatate a anului, din cauza evolutiei negative…

- ”SN Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii asupra reducerii puterii Unitatii 1 CNE Cernavoda cu 25%, in noaptea de 09 august 2022. Reducerea de putere a Unitatii 1 CNE Cernavoda este necesara pentru realizarea unor lucrari de indepartare a algelor acumulate in zona condensatorului,…

- Pfizer a inregistrat venituri de 27,7 miliarde de dolari, in crestere cu 47% fata de aceeasi perioada a anului trecut si cele mai mari vanzari trimestriale consemnate vreodata. Compania farmaceutica a raportat un profit net de 9,9 miliarde de dolari, mai mare cu 78% fata de cel din al doilea trimestru…