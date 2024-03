Cârpăceli electorale: Șoșo se asociază cu un notoriu clan de interlopi Diana Șoșoaca, o figura controversata in peisajul politic romanesc, a gasit un aliat neașteptat, o entitate intunecata cu ramificații in lumea imobiliara și a criminalitații organizate. Dragostea se infiripa pe fața, membrii clanului au fost surprinși la o conferința regionala a partidului senatoarei, aruncand lumina asupra unei conexiuni intunecate intre politica și lumea interlopa. Aceasta alianța infama arunca o umbra asupra integritații politice și a democrației in Romania, aratand ca interesele personale și cele criminale merg mana in mana in lumea politica. Prin sprijinul acordat de membrii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

