Carnea de porc a fost interzisă în cantinele școlare dintr-un oraș Consiliul municipal din Lodi, un oraș din Lombardia, la sud de Milano, a decis sa interzica folosirea carnii de porc in meniurile din cantinele școlare, iar de aici s-a declanșat o adevarata disputa politica, relateaza Corriere della Sera. Partidul de extrema dreapta Lega Nord acuza administrația ca prin aceasta decizie favorizeaza persoanele de religie musulmana. Decizia este motivata, in schimb, prin adresele transmise de autoritațile sanitare, care recomanda consumul de carne de porc in cantitați moderate. „Ați interzis carnea de porc in cantinele școlare doar pentru a face pe plac familiilor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

