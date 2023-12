Nereguli mari descoperite de comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta la un targ organizat la sfarsitul saptamanii trecute la Pavilionul Expozitional. Inspectorii au gasit la targ patru producatori care vindeau carne si produse lactate fara a avea documente de provenienta. Reprezentantii CJPC Constanta au anuntat, luni, ca au fost, sambata, in control in targul organizat in exteriorul Pavilionului Expozitional. “S-au verificat patru producatori particulari care comercializau carne, preparate din carne, produse lactate. S-a constatat ca nu aveau documente…