In mare cautare de publicitate(varsta, filme scremute, bulibașeala Covid), vedetele de la Hollywood merg pe sloganul „taci și inghite" carne sintetica. Le mai iese un ban, au casa grea. DiCaprio se alatura Aleph Farms și Mosa Meat, doua start-up-uri specializate in cultivarea carnii de laborator, in calitate de investitor și membru al consiliilor lor consultative. […]