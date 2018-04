Stiri pe aceeasi tema

- Un hotel din India s-a prabușit dupa ce o mașina a intrat in el in urma unui accident. Zece persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost ranite dupa ce cladirea degradat din orasul Indore s-a prabușit, citeaza Agerpres presa internaționala. Accidentul rutier in urma caruia s-a prabușit hotelul…

- Grav accident in Peru. Cel putin 44 de oameni au murit si zeci au fost raniti dupa ce autobuzul in care calatoreau a cazut intr-o prapastie. Accidentul s-a produs intr-o zona muntoasa din sudul tarii. Deocamdata nu se stiu cauzele accidentului. Potrivit presei locale, autobuzul a cazut de la o inaltime…

- Cei puțin 35 de oameni și-au gasit sfarșitul intr-un groaznic accident, in Peru, dupa ce autocarul in care se aflau a cazut intr-o prapastie adanca de circa 80 de metri, pe o sosea de pe Coasta Pacificului, a anuntat politia.

- Accident rutier grav in Mureș, sambata dimineața. Trei persoane au murit dupa ce mașina in care s-a aflat s-a izbit puternic de un TIR. Accidentul s-a produs sambata dimineata, pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni. Șoferul unei masini a pierdut controlul volanului, a patruns…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa ce un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut într-un râu în statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste…

- O masina in care se aflau doi barbati si o femeie a scapat de sub control si a ajuns in rau dupa o cadere de la o inaltime de aproape 20 de metri. Accidentul s a petrecut pe DN 66 A, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, relateaza Romania TV.Doi barbati, cu varste de 35 de ani si 42 de…