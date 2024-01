Cel puțin 73 de persoane au fost ucise de doua explozii in orașul Kerman in apropierea mormantului generalului Qasem Soleimani. Cel puțin 73 de persoane au fost ucise in urma a doua explozii de bombe aproape de mormantul generalului iranian Qasem Soleimani, in ziua aniversarii celui de-al patrulea an de la asasinarea sa de catre SUA, conform informațiilor mediatice din Iran . Postul de televiziune de stat Irib a declarat ca alte 171 de persoane au fost ranite cand exploziile au lovit o procesiune in apropierea moscheii Saheb al-Zaman din orașul sudic Kerman. Viceguvernatorul Kermanului a catalogat…