Caricaturistul care l-a desenat pe profetul Mohamed cu trup de câine a murit într-un accident rutier Caricaturistul suedez Lars Vilks, tinta unui atac la Copenhaga în 2015 si care a trait sub protectie dupa ce l-a desenat pe Profetul Mahomed cu trupul unui câine în 2007, si-a pierdut duminica viata într-un accident rutier în Suedia, alaturi de cei doi ofiteri de politie care îi asigurau protectia, transmite luni AFP, citat de Agerpres. Politia suedeza a confirmat moartea caricaturistului în vârsta de 75 de ani si a celor doi ofiteri de politie într-un accident de masina violent petrecut în sudul tarii si a exclus ipoteza unui act deliberat.



"Face… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia suedeza a confirmat moartea caricaturistului in varsta de 75 de ani si a celor doi ofiteri de politie intr-un accident de masina violent petrecut in sudul tarii si a exclus ipoteza unui act deliberat."Face obiectul unei anchete ca orice accident rutier. Intrucat sunt implicati doi ofiteri de…

- Caricaturistul suedez Lars Vilks, tinta unui atac la Copenhaga in 2015 si care a trait sub protectie dupa ce l-a desenat pe Profetul Mahomed cu trupul unui caine in 2007, si-a pierdut viata duminica, 3 octombrie, intr-un accident rutier in Suedia, alaturi de cei doi ofiteri de politie care ii asigurau…

- O femeie care purta un tricou cu imaginea saptamanalului francez Charlie Hebdo a fost usor ranita cu un cutit, duminica, in Hyde Park, in centrul Londrei, a anuntat politia, care a lansat un apel la martori pentru a-l gasi pe autorul atacului, informeaza luni France Presse. ”Politia a fost chemata de…

- Un baietel de patru ani a reusit sa se strecoare la volanul masinii de lux a tatalui sau, parcata vineri seara la Place du Casino din Monaco, si a lovit si ranit un pieton, a anuntat sâmbata politia monegasca.Victima, director al unei companii belgiene și rezident la Monaco, a fost internata…

- Un baiețel și tatal lui au murit intr-un accident cumplit pe un drum din Ucraina, dupa ce mașina in care se aflau ei și alte 14 persoane, intre care 7 copii, s-a rasturnat, relateaza Digi 24 , care preia informațiile publicate de portalul ucrainean de știri Obozrevatel . Un accident teribil a avut loc…

- Un roman, aflat la volanul unui TIR inmatriculat in Bistrița-Nasaud a cauzat un grav accident de circulație in Germania. Totul s-a produs pe autostrada A6, implicate fiind 4 TIR-uri. Șoferii a doua TIR-uri au ajuns de urgența la spital. Potrivit estimarilor poliției germane, pagubele produse ajung la…

- ​Poliția germana a efectuat miercuri percheziții la domiciliile a doi barbati, membri ai unei miscarii islamiste radicale ce au fost identificati drept apropiati ai autorului atacului de la Viena din noiembrie 2020, relateaza Deutsche Welle și News.ro.Cei doi barbati, un german si un kosovar,…

- Parchetul din Paris a anuntat marti ca a deschis pe 30 iunie o ancheta referitoare la un val de mesaje rasiste pe Twitter adresate unor fotbalisti ai echipei nationale dupa ce aceasta a fost eliminata de la EURO 2020, transmite AFP. Ancheta a fost deschisa mai ales pentru "insulte cu caracter…