Care sunt județele cu cei mai mulți candidați nerepartizați la admiterea la liceu, în 2023 Un numar de 1.619 elevi au ramas nerepartizați la admiterea la liceu, in acest an, conform rezultatelor repartizarii computerizate, existand 7.727 de locuri neocupate. Potrivit datelor statistice pe județe publicate de Ministerul Educației, in București, Brașov, Alba și Covasna au ramas elevi nerepartizați, dar exista un numar de locuri neocupate. La polul opus, județul Ilfov se remarca prin faptul ca toți elevii au fost repartizați, dar sunt cele mai multe locuri neocupate din țara. Iata județele cu mai puține locuri ramase decat elevi nerepartizați: București – 440 de elevi nerepartizați, cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

