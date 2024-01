Care sunt cei mai periculoşi aditivi alimentari In ultimele decenii, industria alimentara moderna din majoritatea țarilor dezvoltate a fost marcata de creșteri semnificative ale consumului de alimente „ultraprocesate”. Este vorba despre așa-numitul tip de hrana ultransformata, care este produsa prin intermediul unor procese fizice, biologice și/sau chimice. Concret, pentru a le imbunatați aspectul, gustul, textura și durata de conservare, in compoziția produselor alimentare sunt adaugate diverse substanțe chimice, care poarta denumirea de aditivi alimentari. Aceste substanțe, cunoscute sub numele de aditivi alimentari, pot fi imparțiți in mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

