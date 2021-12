Un server si un workstation pot sa fie foarte asemanatoare in mintea unui utilizator amator. In realitate ele sunt diferite si au scopuri diferite, chiar si arhitecturi diferite uneori. Pentru a intelege mai usor diferenta cea mai importanta dintre servere si workstation am putea porni dela o analogie simpla. Serverele sunt directorii unei corporatii, responsabili de medierea serviciilor si comunicarii cu alte birouri. Cand ne referim la workstation ne gandim la un team manager, al carui rol e sa realizeze niste sarcini critice zilnice si sa primeasca niste directii de…