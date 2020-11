Greu de crezut, dar cel mai urmarit clip video incarcat vreodata pe YouTube este un cantec pentru copii. Este vorba despre „Baby Shark”, cu aproape 7,4 miliarde de vizualizari Conform The Guardian , clipul a depașit melodia Despacito, lansata in 2017 de Luis Fonsi și Daddy Yanke. Melodia a ajuns pe locul 6 in clasamentul britanic al single-urilor și pe locul 32 in SUA. Cantecul dureaza doar un minut și 21 de secunde. Pe baza acestuia au fost lansate turnee live, obiecte promoționale, carți și multe altele. Videoclipul a fost incarcat pe YouTube acum patru ani de compania Pinkfong. Melodia a devenit…