Echipa masculină de tenis a României învinsă fără drept de apel de Grecia, în Cupa Davis Echipa masculina de tenis a Romaniei a fost invinsa cu 3-0, in play-off-ul pentru Grupa Mondiala I a Cupei Davis, de echipa Greciei. Duminica, fratii Tsitsipas (Stefanos – locul 125 ATP la dublu, Petros – 107 ATP la dublu) s-au impus in fata cuplului Marius Copil/Victor Cornea cu 6-7 (4/7), 6-3, 6-4, la Atena. Astfel, Grecia va juca baraj pentru turneul final al competitiei, in timp ce Romania va disputa viitorul meci in Grupa Mondiala II, in septembrie. Copil (815 ATP la dublu) si Cornea (68 ATP la dublu) nu au avut practic nicio șansa in meciul de duminica. Sambata, in primul meci de simplu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

