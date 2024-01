Stiri pe aceeasi tema

- Limba romana este unica in lume din mai multe puncte de vedere, arata o analiza efectuata de lingviști. Este bogata in cuvinte. Tu știi care este singurul termen din limba romana care incepe și se termina cu litera „j”? Puțini romani ii cunosc ințelesul. Cum este formata limba romana Istoria limbii…

- Probabil, la o prima vedere, ți se pare foarte ciudat, insa exista o localitate intr-un județ din vestul țarii noastre, ce poarta o denumire formata din doar doua litere. Nu este foarte populara in randul romanilor, insa cei care ajung aici se pot bucura la maximum de obiectivele turistice. Despre ce…

- Limba romana ascunde multe chestiuni interesante, una dintre ele fiind reprezentata de palindromuri. La fel ca acestea, exista și propoziții care se pot citi cap-coada sau coada-cap, fara sa iși piarda sensul. Afla mai jos care este propoziția de 5 cuvinte din limba romana se citește la fel din ambele…

- Daca ești pasionat de orice ține de lingvistica, mai mult ca sigur termenul palindrom nu iți este strain. Știi insa care este cel mai lung cuvant din limba romana, format din 11 litere, ce face parte din categoria acestor termene? Ce sens are, de fapt. Ce este un palindrom și care sunt cele mai folosite…

- Te-ai intrebat vreodata daca exista, in limba romana, un cuvant format doar din consoane, nu și din vocale? Daca nu, in materialul de astazi ți-l vom dezvalui noi. Așa cum am precizat, termenul in cauza nu prezinta niciuna dintre vocalele a, a, a, e, i, i, o, u, ci doar 6 consoane. Alfabetul limbii…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a denuntat miercuri o asa-zisa "stramtorare a limbii ruse" pe teritoriul Republicii Moldova, in pofida faptului ca moldovenii ar avea o atitudine "grijulie si iubitoare" fata de cultura rusa.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Radu Filip, i-a raspuns purtatoarei de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, care a facut referire la „limba moldoveneasca”, si a afirmat ca exista dovezi stiintifice ca aceasta nu exista, fiind doar limba romana.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Radu Filip, a oferit o replica la declarațiile purtatoarei de cuvant a Ministerului Afacerilor Externe din Rusia, Maria Zaharova, subliind ca exista dovezi științifice care arata ca limba moldoveneasca nu este o limba separata, ci este, de fapt,…