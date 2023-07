Care este cel mai bun regim pentru pacientul cu diabet de tip 2

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul Simonei Halep (31 de ani, 50 WTA) cu Agenția Internaționala pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a inceput. Jucatoarea romana de tenis așteapta de 8 luni sa-și demonstreze nevinovația. Procesul pentru dopaj al Simonei Halep se desfașare loc la Tribunalul Sport Resolutions din Londra. Simona…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei a remizat cu Elvetia, la Lucerna, luni seara, in Grupa I de callificare la Campionatul European din 2024. Gazdele au condus cu 2-0, dar tricolorii au revenit incredibil in finalul partidei, prin golurile lui Valentin Mihaila. Rezultatul este senzațional, in condițiile…

- Echipa nationala a Romaniei a remizat, vineri seara, in deplasare, scor 0-0, pe un teren impracticabil, cu reprezentativa statului Kosovo, in Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Cel mai bun jucator al tricolorilor a fost portarul, Horațiu Moldovan. Prima ocazie a partidei le-a aparținut…

- Fibromul uterin este o patologie tumorala benigna frecvent intalnita, adesea asimptomatica, dar care, in unele cazuri, poate duce la și la apariția unor simptome care vor afecta calitatea vieții, cele mai cunoscute fiind sangerarile menstruale prelungite și/sau abundente și durerile pelvine. Te-ai intrebat…

- Circa 20.000 de profesori sunt așteptați la cel mai mare miting din ultimii ani, care va incepe, marți, la ora 11.00, in Piața Victoriei și va continua cu un marș pana la Cotroceni, in jurul orei 15.00. Brigada Rutiera a Capitalei anunța o serie de restricții de trafic pentru buna desfașurare a evenimentului.…

- Potrivit unui recent studiu, expunerea prelungita la stres poate provoca accelerarea procesului de imatranire a celulelor și, implicit, scurtarea vieții individului cu aproape 30 de ani, transmit Sante magazine. Stresul este o problema de sanatate frecventa, care afecteaza un mare numar de persoane…

- Kelemen Hunor a fost reales, sambata, in funcția de presedinte al Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR) pentru cel de-al patrulea mandat, ocazie cu care a declarat ca dorește continuarea muncii incepute la guvernare. El a precizat ca partenerii Uniunii nu trebuie sa se lase inselați de…

- Aproape un copil din trei s-a confruntat cu tulburari de anxietate și a avut nevoie de consiliere și suport psiho-emoțional in centrele Salvați Copiii Romania in ultimii doi ani, procentul crescand la aproape 72% (7 din 10) in cazul adolescenților, mergand pana la consecințe extrem de grave, și anume…