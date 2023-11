Stiri pe aceeasi tema

- Pentru miercuri, 15 noiembrie, astrologul Click!, Lorina, a realizat predicții complete in cazul fiecareia din cele 12 zodii ale horoscopului. Nativii unui semn zodiacal au probleme cu banii, iar cei nascuți in alte doua zodii au parte de intamplari nefericite.

- Astrologii au dezvaluit un aspect intrigant și foarte așteptat in viața de cuplu, respectiv momentul in care barbații se hotarasc sa faca o cerere in casatorie. Se pare ca alegerea acestui moment depinde și de zodia in care s-au nascut, nu doar de ințelegerea dintre cei doi parteneri. Aceaste informații…

- Astrologia a fost intotdeauna o sursa de fascinație și mister pentru mulți dintre noi. Printre cele mai captivante aspecte ale astrologiei se numara și studierea trasaturilor de personalitate asociate fiecarui semn zodiacal. Loialitatea este una dintre calitațile umane cele mai valorate, iar unele zodii…

- ConcentrareaUniversul se prabușește, raurile se revarsa, oamenii innebunesc, iar Balanța sta pe margine și urmarește in tacere toate acestea și chiar incearca sa gaseasca lucruri pozitive in fiecare situație.Mai mult, Balanța nu se va abate niciodata de la planul intocmit pentru ca altceva a intervenit…

- Sorana Cirstea (33 de ani, locul 25 WTA) a reacționat cu privire la suspendarea incasata de catre Simona Halep pentru dopaj. „Sori“ a sarit in apararea Simonei Halep și a dat de ințeles ca a speriat-o atat de tare acest verdict incat a devenit paranoica in ceea ce privește suplimentele și medicamentele.…

- Astazi, astrele vin cu vești mai puțin bune pentru o zodie din Horoscop. Ei bine, un nativi al zodiacului va suferi pe finalul acestui sezon al anului 2023, iar asta pentru ca ghinionul va fi de partea lor. Ce zodie va avea parte de o decepție in dragoste urmatoarea perioada.

- Daca ești intr-o relație cu una dintre aceste zodii, nu te surprinde daca se poarta mereu ca la un meci de box. Vor cauta necontenit ocazii sa se certe și sa-i puna partenerului piedica. Nu trebuie sa te intristezi, pentru ele, astfel de momente ii fac sa se simta mai vie și mai pasionale. Vor sa-și…

- Nativii zodiei Berbec știu sa se impuna cand o situație nu le este convenabila, dar ajung sa devina superiori. Aceștia au un caracter frumos, insa, defectele nu lipsesc de aici. Iata la ce te poți aștepta din partea nativilor.