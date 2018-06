Stiri pe aceeasi tema

- Gratiela Gavrilescu, care este si vicepremier al Romaniei, a abordat in cadrul unei conferinte de presa subiectele importante discutate in cadrul unei intalniri cu presedintele Consiliului Judetean, Silviu Hurduzeu, prefectul Matei Lupu si parlamentari caraseni. Principalele teme de discutie…

- Nicoleta Dumitrescu Rafinariile Petrobrazi, Petrotel-Lukoil și Vega – Rompetrol au fost ieri in atenția vicepremierului Grațiela Gavrilescu, ministru al Mediului. Avand in vedere ca nu de puține ori ploieștenii s-au plans de mirosurile, nu tocmai placute, degajate in aer, scopul incursiunii ministrului…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader si vicepresedintele Ludmila Sfirloaga au participat luni, 4 iunie 2018, alaturi de Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, la demararea probelor tehnologice la Statia de Tratare Mecano-Biologica (STMB) a deseurilor biodegradabile…

- Locuri de munca vacante in judet: RESITA actor 1 casier 1 coordonator in materie de securitate si sanatate in munca (studii superioare) 1 lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale 1 lucrator comercial 1 muncitor necalificat la…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, s-a aflat joi la Timișoara și a declarat ca nu numai urbea de pe Bega este in aceasta situație, de a depași nivelul pulberilor in suspensie – PM 10 – particule de praf cu diametrul mai mic de 10 microni. In aceeași situație sunt și alte aglomerari…

- Ministrului Mediului a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Prefectura Arad, ca luni va trimite Corpul de Control, precum si Garda Nationala de Mediu la Arad, care vor face verificari dupa ce pe strazile orasului s-au adunat gramezi de gunoaie, dar si in mai multe localitati…

- Trenul care circula pe ruta Timisoara - Resita a deraiat pe sectia de cale ferata Resita – Vasiova, a declarat purtatoru de cuvant al IGSU, Alina Moisoi, pentru Mediafax. In tren erau 12 persoane, dar niciuna nu a fost ranita. Traficul feroviar in zona este blocat, desfasurandu-se activitati…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, aflat pentru prima data la Resita, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca Regatul Unit, chiar daca va iesi din UE, ramane o tara europeana, care va continua investitiile si legaturile comerciale cu statele din blocul comunitar. 'Am…