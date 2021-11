Carantină parțială în Olanda: Ciocniri între poliție și manifestanții anti-restricții Poliția olandeza a folosit vineri un tun cu apa pentru a dispersa protestatarii de la Haga care aruncau cu pietre și trageau focuri de artificii pentru a protesta fața de o noua carantina parțiala anunțata de guvern pentru a contracara o revenire în forța a pandemiei de Covid-19, potrivit unui jurnalist AFP.

Aproximativ 200 de protestatari s-au ciocnit cu poliția și poliția calare în fața Departamentului de Justiție și Securitate, unde premierul Mark Rutte ținea o conferința de presa pentru a anunța restricțiile de sanatate.

Olanda este prima țara din Europa occidentala care…

Sursa articol: hotnews.ro

