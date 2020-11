Carantina instituită în Timiș, circ total. Polițiști scoși în stradă fără temei legal Instituirea carantinei in opt localitați din Timiș s-a transformat intr-un haos. Autoritațile locale au anunțat inca de ieri dimineața ca masura intra in vigoare din data de 5, asta deși se solicitase ca ea sa devina efectiva din 6 noiembrie. Efective de poliție au ieșit, joi dimineața, in strada, in localitațile carantinate pentru a controla […] The post Carantina instituita in Timiș, circ total. Polițiști scoși in strada fara temei legal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

