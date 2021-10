45 de localitați din Prahova sunt in carantina de noapte, dupa hotararea adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența joi seara. In 29 dintre acestea, cu incidența peste 7,5 la mie, masura este valabila de luni pana duminica, iar in restul doar in weekend. Multe dintre aceste localitați se aflau deja sub incidența restricțiilor prevazute de reglementarile in vigoare. In acestea, masurile se prelungesc, odata cu hotararea CJSU de azi. Pentru celelalte, precum și pentru cele in care rata infectarilor a trecut de un nou prag, de la emiterea anterioarei hotarari CJSU , noile restricții…