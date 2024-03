Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit portalului instantelor de judecata, Judecatoria Ploiesti a admis, luni, propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova de prelungire cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu dispusa fata de Dinicu, relateaza Agerpres.De asemenea, instanta a respins ca neintemeiata cererea inculpatului…

- Potrivit portalului instantelor de judecata, Judecatoria Ploiesti a admis, luni, propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova de prelungire cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu dispusa fata de Dinicu, relateaza Agerpres.De asemenea, instanta a respins ca neintemeiata cererea inculpatului…

- Miercuri, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, a avut loc analiza activitatii institutiei in cursul anului 2023. In acest context, au fost reliefate doar cateva cifre din totalul interventiilor pompierilor prahoveni in cursul anului trecut, cum ar fi: 10.998 intervenții…

- Un barbat a decedat, duminica seara, dupa ce a cazut in paraul Valea Toplitei, din municipiul Toplita, el fiind scos din apa de pompieri in stop cardio-respirator.Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a informat ca pentru scoaterea din apa a acestuia au intervenit…

- Tragicul incendiu de la Ferma Dacilor, județul Prahova, a scos in teren inspectorii ISU din toata țara pe final de 2023 și inceput de 2024. Aceștia au verificat la sange mai multe restaurante, hoteluri și pensiuni. Astfel, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Tribunalul Prahova judeca, marti, contestatiile formulate de cei trei inculpati din dosarul Ferma Dacilor, fiind vorba despre patronul Cornel Dinicu, arestat preventiv, si interpusii sai, arestati la domiciliu, conform Agerpres.Judecatoria Ploiesti a admis, saptamana trecuta, in parte propunerea…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova a oferit detalii privind intervenția pompierilor la pensiunea Ferma Dacilor, din Gura Vadului, care a ars in a doua zi de Craciun. Reprezentanții instituției amintite neaga faptul ca pompierii ar fi ajuns la locul incendiului dupa 40 de minute.…

- Apar primele masuri dupa tragedia de la Ferma Dacilor, incendiul in urma caruia șapte oameni au murit și o alta persoana este in continuare cautata. Un șef din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova a fost demis. E vorba despre șeful Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Prahova,…