Carantină de noapte în alte trei localități din județul Ilfov. Rata de infectare cu Covid-19 a depășit 7,5 Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a adoptat restricții mai severe in alte 3 localitați din județul Ilfov, dupa ce rata de incidența a depașit 7,5. Incepand de miercuri, este carantina de noapte pentru nevaccinați. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov, convocat in ședința extraordinara marți, a constatat rata de incidența in localitațile Balotești – 7,92 la mie, Cernica – 8,93 la mie și Gradiștea – 8,33. Incepand de miercuri, in piețe, targuri, balciuri, talciocuri, stații pentru transportul in comun, magazine, mijloace de transport și la locul de munca se instituie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

