Carambol cu 12 mașini pe DN15, în Mureș Un carambol cu 12 mașini implicate a avut loc, luni dimineața, pe DN 15, in județul Mureș. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 15 (E60) Targu Mureș-Luduș, in zona localitații Sanpaul, județul Mureș. Conform primelor date, o persoana a fost ranita, fiind evaluata medical. Traficul rutier este oprit pe

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

