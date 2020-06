Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ultimelor date publicate luni de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), in luna aprilie, numarul beneficiarilor de pensii de serviciu era de 9.517 persoane, acestia incasand in total 107,43 de milioane de lei intr-o singura luna, adica o medie de 11.288 de lei. Pensiile de serviciu sunt…

- Partidul Social Democrat (PSD) vine cu o noua inițiativa legislativa privind pensiile romanilor. Proiectul a fost demarat de deputata social democrata, Mirela Furtuna. Vezi anunțul care ar putea afecta șapte milioane de romani. Ce prevede proiectul de lege PSD a propus un proiect de lege prin care se…

- Vești proaste pentru milioane de romani inainte de Paste. Mircea Coșea, economist, a declarat sambata, la Antena3, ca pensiile nu pot creste in prezent cu 40%, asa cum era prevazut. Data initiala de crestere a pensiilor cu 40%, potrivit Legii Pensiilor, este data de 1 septembrie a acestui an. Cea mai…

- Este vorba de un proiect finantat din fonduri europene pentru „furnizarea de servicii de sprijin pentru persoanele varstnice, precum si pentru dezvoltarea si furnizarea de servicii de tip call center", potrivit anuntului de consultare publica pentru Ghidul „Sprijin pentru persoanele vunerabile in contextul…

- In Romania, numarul mediu de pensionari a fost de 5,157 milioane de persoane in 2019, cu 50.000 mai puțini fața de anul precedent. Numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a...

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2019 este de 5,157 milioane de persoane, in scadere cu 50.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.292 de lei, in crestere cu 10,2%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Oficialii companiei de apa a municipiului Satu Mare, Apaserv SA, isi cauta avocat pentru procesele si anchetele penale declansate dupa controlul Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), organismul UE de investigare a fraudelor cu fonduri ale UE.