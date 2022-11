Caracatița din spatele podului de la Brăila. Cine este implicat? Dezvăluiri explozive la Culisele Statului Paralel "Eu am spus ca va fi ca un pod muzeu, pentru ca nu vor fi terminate caile de acces. Noi am prezentat și un raport care aratat ca sunt vicii de structura, ca sunt infiltrații. Dupa ce am spus noi au mers acolo și Grindeanu, care e șeful șefilor, bine, și Mandrescu este șef, aud ca-și cauta loc pe lista pe la PSD, pe la Giurgiu, pe la Dambovița. Dupa ce Grindeanu a constatat ca noi avem dreptate, au aparut știri din ou ca doar un miracol ar putea face. și scriu colegii de la Economia: "Podul de la Braila, intarziat și din vina statului: In timp ce CNAIR aștepta o „minune” pe șantierul Podului, Curtea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul edil al municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti”, așteapta cu sufletul la gura decizia judecatorilor privind procesul in care a fost condamnat, pe fond la 4 ani și 9 luni de inchisoare pentru trafic de influența și spalare de bani. Prejudiciul se ridica la 1,4 milioane de euro.…

- Mohammad Murad: Cand ajung acolo, politicienii iși pun vata in urechi și nu fac nimic„Cand ajung acolo, politicienii iși pun vata in urechi si nu fac nimic. Și au 10 consilieri care le spun ca sunt minunaț”, a afirmat omul de afaceri Mohammad Murad, invitat special la Culisele statului paralel, la Realitatea…

- La 12 octombrie, Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei a decis menținerea sentinței penale pronunțate de catre Curtea de Apel București la 20.09.2022, prin care a fost dispusa admiterea demersului Procuraturii Generale a Republicii Moldova și extradarea lui Stratulat Dorin, in scopul tragerii…

- ​Podul peste Dunare de la Braila prinde forma din ce in ce mai mult pe zi ce trece, iar ultimele imagini surprinse din șantier sunt cu adevarat spectaculoase. Tablierul a fost sudat complet, iar in multe locuri deja se lucreaza la unele finisaje. In tot acest timp insa, constructorul e prins intr-o…

- La termenul de joi al procesului in care sunt inculpate Elena Udrea si Ioana Basescu, instanta a anuntat ca va astepta ca ICCJ sa pronunte hotararea prealabila referitoare la interpretarea și aplicarea deciziei CCR privind prescripția. Udrea a cerut ca, si daca se constata ca faptele s-au prescris,…

- Elena Udrea ar putea scapa de dosarele penale. Care este greseala sesizata de judecatoarea Corina Ciobanu de la Curtea de Apel Bucuresti. Aceasta a trimis o solicitare autoritatilor bulgare, pentru a afla in acest fel daca Elena Udrea mai poate fi judecata in dosarele aflate pe rolul instantelor din…

- Sambata seara Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a transmis un comunicat de presa prin care anunța ca procurorii au inceput urmarirea penala in legatura cu incidentul aviatic din Giurgiu.