Firma care deține stația GPL, unde s-a produs explozia din Crevedia, și care ii aparține lui Ionut Daniel Doldurea, fiului primarului PSD din Caracal, Ion Doldurea, are in ultimii 5 ani contracte de peste 1,6 milioane lei, prin achiziție directa, cu primariile ale comunelor conduse in principal de primari PSD. Printre acestea se numara primariile […] The post „Caracatița” combustibililor. Fiul primarului din Caracal, contracte de aproape 1 milion de euro cu primarii din țara, in mare parte PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .