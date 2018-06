Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani si sase luni de inchisoare in dosarul Carpatica, va fi eliberat, dupa ce Tribunalul Alba a respins, luni, contestatia formulata de DNA impotriva sentintei judecatoriei Aiud, care a decis liberarea conditionata a omului de afaceri.

