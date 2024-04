Stiri pe aceeasi tema

- In octombrie 2022, Tribunalul Bucuresti a constatat neregularitatea rechizitoriului intocmit de DNA si a dispus excluderea probelor stranse de FBI, respectiv audierea de catre americani a lui Cristian Burci, Carlo Robert Burci (fiul lui Cristian Burci) si Erica Hillard, Curtea de Apel Bucuresti a decis…

- Alianța Dreapta Unita a fost respinsa de Biroul Electoral Central pentru ca "in Registrul Partidelor Politice președinte al Partidului Mișcarea Populara (PMP) este domnul Cristian Diaconescu, acesta fiind cel in drept sa reprezinte partidul", conform Deciziei BEC din 17 martie.Protocolul de constituire…

- Este haos general pe ultima suta de metri a mandatului primarului USR Allen Coliban. Se pierd procese pe banda rulanta, se dau contracte cu incredințare pe banda rulanta. Este o disperare a actualului edil care incearca sa obțina beneficii in al 12-lea ceas al mandatului. Aventurile administrative ale…

- Elena Udrea afla azi decizia in dosarul Hidroelectrica, in care este acuzata de trafic de influența in favoarea afaceristului Bogdan Buzoianu. In dosarul Hidroelectrica, Inalta Curte, fie dispune incetarea procesului penal cu privire la Elena Udrea prin prescrierea faptelor, fie ar putea sa aplice hotararea…

- Curtea de Apel București a admis contestația Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, hotarand ca Tudor Duma, cunoscut sub numele de Maru, ramane in arest preventiv. Duma este cel care il aproviziona cu droguri pe șoferul drogat care a provocat accidentul mortal din 2 Mai.

- Curtea de Apel Bucuresti a mentinut masurile asiguratorii dispuse prin ordonanta nr. 212 P 2020 din data de 18.02.2021 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia Urmarire Penala asupra terenului intravilan in suprafata de 5 ha situat in comuna Corbu, jud. constanta, in valoare…

- Curtea de Apel București a emis sentința finala intr-un dosar de evaziune fiscala care a implicat mai mulți lideri influenți din industria IT din Romania. Printre aceștia, Calin Tatomir, fostul șef al Microsoft Romania, a primit o condamnare definitiva la

- Romaero, compania de stat strategica de aparare cu profil aeronautic, a intrat in insolvența, cererea proprie a societații depusa in acest sens fiind incuviințata acum de instanța. Romaero, aflata sub umbrela Ministerului Economiei, a ajuns in situația de insolvența in urma unui parcurs caracterizat…