Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul a reperat doua nave de razboi rusesti in largul coastei sale de est, marti, si si-a trimis propriile avioane si nave pentru a asigura supravegherea acestora, a indicat Ministerul Apararii din insula, potrivit Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Autoritatile pakistaneze au arestat 14 persoane in legatura cu presupusul trafic de migranti soldat, saptamana trecuta, cu un naufragiu in Mediterana ce ar putea fi unul dintre cele mai grave cazuri de acest fel din ultimii ani, relateaza luni Reuters, citata de Agerpres.

- Autoritatile din Grecia au arestat un numar de 11-12 barbati acuzati ca sunt traficantii care au condus vasul de pescuit scufundat zilele trecute in largul Peloponezului, cu sute de migranti la bord, relateaza joi ANSA si BBC, citand postul public grec ERT.

- Politia din nordul Greciei a confiscat zeci de pachete de cocaina ascunse in containere incarcate cu banane, care fusesera expediate din America Latina. Politistii au descoperit doua containere suspecte in portul Pireu si, dupa ce le-a dus in portul Salonic, a gasit 100 de ”caramizi” de cocaina, in…

- Poliția din nordul Greciei a confiscat zeci de pachete de cocaina ascunse in containere incarcate cu banane care fusesera expediate din America Latina, au anunțat autoritațile elene sambata, potrivit Reuters.Poliția a confiscat doua containere suspecte in portul Pireu și, dupa ce le-a dus in portul…

- Incidentul care a avut loc in largul coastelor spaniole se adauga zecilor de atacuri asupra navelor inregistrate in acest an in zona coastelor spaniole si portugheze, scrie Reuters. In urma atacului, echipajul ambarcațiunii a avut nevoie de ajutorul autoritaților spaniole.Joi, un grup de orci a rupt…

- Balene ucigase au avariat serios o ambarcatiune, in largul coastelor sudice ale Spaniei, afirma serviciul local de salvare marina, acesta adaugandu-se zecilor de atacurile ale orcilor asupra navelor inregistrate in acest an in zona coastelor spaniole si portugheze, scrie Reuters. Joi, un grup de orci…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 s-a produs in cursul nopții pe coasta de vest a insulei indoneziene Sumatra, la o adancime de 15,5 kilometri și a fost urmat de mai multe replici. A fost declanșata alarma de tsunami, dar dupa doua ore a fost ridicata. Oamenii s-au panicat și au fugit, dar dupa un…