Captura impresionanta de deseuri periculoase la sediul unei societati din judetul Calarasi (GALERIE FOTO+VIDEO)

- La data de 6 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Calarași au pus in executare un mandat de percheziție la sediul unei societari comerciale, din județul Calarași.In urma percheziției au fost descoperite și ridicate 114.850 de kilograme și 107.200…

- In noaptea de 03 spre 04 octombrie a.c., in jurul orei 04:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Rociu au fost sesizati de catre un padurar de vanatoare din cadrul Ocolului Silvic Costesti, cu privire la faptul ca pe un fond de vanatoare, in extravilanul comunei Negrasi, mai multe persoane…

- In comuna Liesti, judetul Galati, doi barbati au fost depistati avand la domiciliu arme fara drept de ale detine Barbatii faceau braconaj, la locuintele acestora fiind gasite un craniu de cervida cu doua coarne, un corn de cervida cu lungimea de aproximativ 30 cm, un colt din os, provenit, probabil,…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Neamt, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Biroul Teritorial Neamt, au documentat activitatea infractionala a 3 persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc si detinerea de droguri de risc, fara drept, in vederea consumului…

- Marți, 19 septembrie 2023, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au efectuat un control la o societate comerciala din municipiul Alba Iulia, autorizata pentru colectarea de deșeuri nepericuloase. In cadrul controlului, polițiștii…

- Incaltaminte contrafacuta tip sport, sub denumirea unui brand de lux, in valoare de peste 6,5 milioane de lei a fost depistata in Portul Constanta Sud. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au identificat intr un container sosit din China, peste…