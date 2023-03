Captura impresionanta a vamesilor! Ce au gasit intr-un autotren care transporta dulciuri din Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 16.03.2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud ndash; Directia Regionala Vamala Bucuresti au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate intr un container sosit din Pakistan care apartineau unei societati comerciale cu sediul in Ucraina. Ca urmare…

- In data de 06.03.2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud ndash; Directia Regionala Vamala Bucuresti au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate intr un container sosit din China care apartineau unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti. Ca urmare…

- In perioada 23.02-27.02.2023, inspectorii vamali din cadrul Autoritații Vamale Romane – Direcția Generala de Coordonare și Control Vamal – Serviciul Coordonare Echipe Mobile și Control Operativ impreuna cu polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu…

- In data de 17.02.2022, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud ndash; Directia Regionala Vamala Bucuresti au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate intr un container sosit din China care apartineau unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti.Potrivit Autoritatii…

- In data de 15.02.2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud ndash; Directia Regionala Vamala Bucuresti au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate intr un container sosit din China, apartinand unei societati comerciale cu sediul in Ucraina.Ca urmare a controlului,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calarasi au descoperit, 57 de saci incarcati cu frunze de tutun, ascunsi in semiremorca unui ansamblu rutier printre incarcatura de nisip.Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, in data de 31.01.2023, in Punctul de Trecere…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Directia Regionala Vamala Bucuresti, ca urmare a controlului fizic efectuat asupra marfurilor aflate intr un container sosit din China, pentru o societate comerciala cu sediul in Odessa ndash; Ucraina, au retinut 13.540 bucati modulatoare…

- Inspectorii vamali din cadrul B.V.F. Constanta Sud ndash; Directia Regionala Vamala Bucuresti, au descoperit in cadrul efectuarii controlului fizic asupra marfurilor aflate intr un container sosit din Emiratele Arabe Unite, apartinand unei societati comerciale cu sediul in Ucraina, 22.538 bucati reprezentand…