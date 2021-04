Captură de proporții în Maramureș: Arme, cartușe și diferite trofee indisponibilizate de polițiști Joi, 29 aprilie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase, impreuna cu polițiști din cadrul Postului de Poliție Lapuș, sprijiniți de lucratorii S.A.S. și cei ai Serviciului criminalistic au efectuat doua percheziții domiciliare la imobile ale unui barbat de 38 ani din Lapuș. ”Cu aceasta ocazie au fost identificate și indisponibilizate, ca deținute fara drept: doua arme letale, un revolver a carui marca și calibru nu au putut fi identificate, o arma neletala de tir sportiv cu aer comprimat, o țeava ghintuita, o arbaleta, un dispozitiv de vedere/ochire pe timp de noapte, 573… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

