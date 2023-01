Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea brusca a numarului de cazuri de Covid in China nu ar trebui sa aiba un impact semnificativ in Europa, pentru ca variantele virale care circula in aceasta țara sunt deja prezente si pe continentul european, a transmis, marti, Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- A urina frecvent și infecțiile urinare sunt doua semne cheie care pot indica o creștere a nivelului glicemiei. Aceste semne se adauga la numeroase altele: o sete crescuta, gura uscata, oboseala, vederea incețoșata, pierderea in greutate involuntara, dureri abdominale sau greața. Nevoia de a urina frecvent…

- In țara noastra, ca de altfel in celelate țari europene, se inregistreaza un trend crescator al cazurilor de Covid, spune ministrul Sanatații, care considera ca nu este un motiv de ingrijorare pentru ca sunt forme ușoare, recomandand vaccinarea persoanelor vulnerabile. „Exista o crestere a cazurilor…

- Un raport publicat luni de Observatorul European pentru Droguri si Toxicomanie (OEDT) arata ca utilizarea in scop recreativ a unui drog neobișnuit - protoxidul de azot, cunoscut mai bine sub numele de "gaz ilariant" - reprezinta "o ingrijorare tot mai mare pentru Europa", scrie Agerpres, preluand AFP."Cresterea…

- Daca nu se face nimic, 90.000 de europeni ar putea muri anual din cauza caniculelor pana la sfarșitul acestui secol, aceasta fiind cea mai mare amenințare sanitara legata de clima, avertizeaza Agenția europeana a mediului (AEE). Fara masuri de adaptare și in cadrul unui scenariu de incalzire planetara…

- Creșterea pensiilor este motiv de discuții aprinse intre partidele din coaliția de guvernare. Daca social democrații vor mai mult, liberalii merg pe o creștere ceva mai ponderata. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune ca procentul corect de creștere a pensiilor este de 15-16%. „Eu am abordat din punct…

- Canicula din vara anului 2022, care a afectat Europa, a provocat cel puțin 15.000 de decese, potrivit estimarilor parțiale ale Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), publicate cu ocazia Conferinței ONU privind schimbarile climatice (COP27), transmite AFP. „In baza datelor nationale deja publicate,…

- In 2021, numarul deceselor cauzate de accidente rutiere se situeaza sub nivelurile anterioare pandemiei, dar imbunatațirea este inca prea lenta pentru a le reduce la jumatate pana in 2030. Se estimeaza ca 19.900 de persoane au fost ucise pe drumurile din UE anul trecut, conform cifrelor finale privind…