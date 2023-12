Capre rătăcite. Au ajuns în parcarea unui mall din Târgu-Jiu O turma de capre s-a ratacit și a ajuns in parcarea unui mall din Targu-Jiu duminica seara, 17 decembrie 2023. Oamenii care au ieșit din mall și care se indreptau spre mașinile lor au dat de caprele ratacite in parcarea de la mall. Reprezentanții centrului comercial au chemat poliția pentru a soluționa incidentul. „Cu asta le-am vazut pe toate! Acum pot parasi țara”, a comentat un gorjean care a vazut fotografiile pe Facebook. Centrul comercial se afla in apropierea raului Jiu, iar deținatorii de animale vin frecvent in zona cu acestea la pascut, scrie ziarul local pandurul.ro. In cele din urma,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

