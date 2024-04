Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de anul acesta al cicadelor, o specie misterioasa de insecte, a fost denumit „Cicadageddon”. Asta din cauza faptului ca, anul acesta, s-a suprapus apariția unui numar extrem de mare de specii - un fenomen rar care are loc la cateva sute de ani. Mulți oameni asociaza sunetul cicadelor cu sfarșitul…

- Cicadele au devenit atat de zgomotoase intr-un comitat din Carolina de Sud, incat localnicii au sunat la poliție pentru a intreba de ce se aud sirene sau un vuiet puternic, relateaza Associated Press, citata de News.ro.

- Sezonul de anul acesta al cicadelor, o specie misterioasa de insecte, a fost denumit „Cicadageddon”. Asta din cauza faptului ca, anul acesta, s-a suprapus apariția unui numar extrem de mare de specii - un fenomen rar care are loc la cateva sute de ani. Mulți oameni asociaza sunetul cicadelor cu sfarșitul…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, face valuri pe Facebook cu inregistrarile deplasarilor sale in teren. Edilul și-a instalat un birou pentru audiențe in mijlocul unui șantier și i-a anunțat pe cetațeni ca pleaca la Primaria Capitalei, iar Primaria Sectorului 5 va fi condusa de fiul sau.…

- Un tanar de 20 de ani din județul Argeș a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins conducand in localitate cu peste 140 de kilometri pe ora, iar cand un polițist a vrut sa il testeze cu drugtestul, tanarul a demarat și i-a prins mana agentului intre geam și portiera, a relatat IPJ Argeș.…

- Oamenii de stiinta de la Universitatile Friedrich-Alexander din Erlangen-Nurnberg si Erlangen au publicat un studiu in „The Lancet Infectious Diseases”. Este vorba despre cazul exceptional al unui german de 62 de ani care a primit 217 doze de vaccinuri Arn-messenger impotriva Covid-19, ceea ce ar putea…

- S-a stabilit cand va avea loc Festivalul Narciselor de la Vad in acest an. Festivalul Narciselor din localitatea Vad revine și in acest an. Evenimentul va avea loc duminica, pe 12 mai, atunci cand autoritațile locale spun ca narcisele vor fi inflorite. Primarul comunei Șercaia , Cristinel Paltin, a…

- Președinta PSD București, Gabriela Firea, a anunțat miercuri, 28 februarie, pe Facebook, ca Biroul permanent al Organizației pe care o conduce a votat in unanimitate sa o susțina la Primaria Capitalei.„Sunt determinata sa muncesc din nou pentru dezvoltarea orașului, pentru oamenii care sunt abandonați…