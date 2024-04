Atac voalat la Gușă. Plevușca dă tîrcoale partidelor bine cotate Senatorul AUR Claudiu Tarziu lanseaza un mesaj public care confirma zvonuri din ultima vreme. E vorba despre brusca prietenie dintre ”candidatul” Cozmin Gușa și George Simion, pe care nu o vede deloc cu ochi buni. ”Ce spectacol ofera apropierea alegerilor! Rechini și plevușca, amestecați, dau tarcoale partidelor bine cotate, poate-poate prind ceva: funcții publice ca sinecuri, candidaturi care sa-i scoata din anonimat sau sa-i repuna pe scena principala, contracte de publicitate ca mita electorala, contracte de consultanța pentru abureli… Crește suspiciunea. Prieteniile apun brusc. Camaraderia… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

