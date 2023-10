Capitala va avea un nou „Centru Vechi”. Zona unde va fi amenajat centrul pietonal

Stiri pe aceeasi tema

- „Noul Centru Vechi al Bucureștiului” va fi situat peste drum de actualul Centru Vechi din Capitala. Primele doua strazi ce vor fi reconfigurate sunt strazile „Negustori” și „Plantelor”. Proiectul este gandit alaturi de Banca Mondiala.

- Partidul Umanist Social Liberal a anunțat ca Liviu Negoița va fi candidatul partidului pentru Primaria Sectorului 3. “Liviu Negoița a avut doua mandate de primar al sectorului 3, din 2004 pana in 2012, iar la finalul lunii iunie, fostul primar s-a inscris in Partidul Umanist Social Liberal. Negoița…

- Vești bune pentru elevii și profesorii din Capitala. Aceștia vor primi o noua zi libera in luna octombrie, astfel ca ei vor intra mai devreme in vacanța. Este vorba despre ziua de 27 octombrie, atunci cand este praznuit Sfantul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. O noua zi libera pentru elevi…

- Traficul și poluarea sunt principalele probleme ale Bucureștiului astazi, dupa cum reiese din toate cercetarile ultimilor ani. Mai mult, cea mai mare parte a poluarii aerului este cauzata de traficul intens. Tocmai de aceea, prioritațile Primariei Sectorului 3 din ultimii ani au fost imbunatațirea calitații…

- Șoferii din Capitala vor fi buni de plata daca nu respecta o prevedere importanta! Mai exact, aceștia vor scoate bani buni din buzunar daca vor evita achitarea taxei de 5 lei pentru ora de parcare in București. Viceprimarul Stelian Bujduveanu a inițiat un proiect de hotarare in acest sens ce urmeaza…

- In seara zilei de 30 august, o cantitate insemnata de apa s-a infiltrat prin tavanul UPU Bagdasar-Arseni, dupa cum se vede in imagini și filmari din interior intrate in posesia ziarului Libertatea. Ploaia din aceasta seara a inundat Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) de la Spitalul Bagdasar-Arseni din…

- Pompierii se lupta cu flacarile, luni dimineata, pe o strada de langa Piața Victoriei din Capitala. Au fost alertate șase autospeciale de stingere. Salvatorii au anuntat ca nu sunt victime. Incendiu pe strada Scarlatescu Șase mașini de pompieri au fost solicitate la ora transmiterii acestei știri pentru…